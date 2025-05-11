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Beypazarı'nda Gençlik Kampı Düzenlendi

Beypazarı'nda Gençlik Kampı Düzenlendi
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Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen çadır kampında lise ve üniversite öğrencileri doğa aktiviteleri ve sosyal etkinliklerle bir araya geldi. Kamp, erkek ve kız öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Beypazarı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen çadır kampında lise ve üniversite öğrencileri doğayla buluştu.

İlçe Gençlik Müdürü Hamza Yiğit, kampın ilk etabında erkek, ardından kız öğrencilerin gruplar halinde iki gün süreyle Eski Köst yolu mevkisinde kamp yaptığını belirtti.

Gençler kamp süresince çeşitli sosyal ve sportif etkinliklere katıldı.

Kampı ziyaret eden Sokak Oyunları Federasyonu Başkanı Orhan Çağlar, öğrencilerle sohbet ederek, "Badminton, dart, halat ve çuval yarışı gibi geleneksel oyunlarla gençlerle güzel vakit geçirdik. Yaklaşık 100 çadır kuruldu. Gençlerin bu tür etkinliklerle sosyalleşmesini desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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