Beypazarı'nda Gençlik Haftası töreni düzenlendi
Güncel Haberler
Beypazarı ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında tören düzenlendi.
Beypazarı ilçesinde Gençlik Haftası kapsamında tören düzenlendi.
15 Temmuz Hanlar Önü Meydanı'ndaki törene, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özgür Bediz, KYK Yurt Müdürü İbrahim Yıldız, kulüp antrenörleri ve sporcular katıldı.
Atatürk anıtına çelenk bırakan Bediz, hafta boyunca çeşitli etkinlikler yapacaklarını belirtti.
Yarın gençler ve katılımcılarla doğa yürüyüşü yapacaklarını anlatan Bediz, Mençeler Mahallesi mevkisinde 8-9 kilometrelik parkuru geçeceklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel