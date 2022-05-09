Beypazarı'nda 'Gençlik Haftası' hazırlıkları sürüyor

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Beypazarı ilçesinde Milli Eğitim Şube Müdürü Rahmi Çalışkan, "Gençlik Haftası" hazırlıkları kapsamında resim öğretmenleriyle bir araya geldi.

Rehberlik Araştırma Merkezinde, Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Zafer Poyraz'ında katıldığı toplantıda konuşan Çalışkan, hafta kapsamında okullardan güzel resim çalışmaları beklediklerini söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, çok yönlü çalışmalarla Gençlik Haftası'na hazırlandıklarını belirten Çalışkan, "Resim çalışmalarına, yetenekli öğrenciler katılabilecek. Bunu öğretmenler olarak sizler belirleyeceksiniz. Yaptığımız çalışmalarla Gençlik Haftası'na dolu dolu gireceğiz. Yapılacak resimler, Atatürk Parkı'nda sergilenecek." dedi.

Toplantı, görüş ve önerilerin dile getirilmesiyle devam etti.