Beypazarı'nda gençler bisikletle şehir turu attı - Haberler

Beypazarı'nda Gençlik Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gençler bisikletle şehir turu attı, doğa yürüyüşü yaptı.

İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen bisiklet turu, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özgür Bediz'in verdiği startla başladı.

Yaklaşık 150 bisikletli şehir turu attı.

Bediz, burada yaptığı açıklamada, gençlere yönelik pek çok etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Gençlik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinliklerde dereceye giren sporculara, şehir stadında ödülleri ve madalyalarının verildiğini belirten Bediz, "Dün Hıdırlık'ta uçurtma şenliği düzenlendik. Gençler ve çocuklar gönüllerince uçurtma uçurdu. Bugün de gençlerimizle bisiklet turu ve doğa yürüyüşü yaptık." dedi.