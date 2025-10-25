Beypazarı'nda Gazze İçin 1.2 Milyon Lira Toplandı

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, 20-24 Ekim'de düzenlenen "Bir Okul Bin Umut Gazze Kermesleri"nde 1,2 milyon lira toplandığını bildirdi.

Uslu, Gazze için gerçekleştirilen kermeslerin sadece yardım faaliyeti değil aynı zamanda merhamet, paylaşma ve dayanışma bilincinin en güzel örneğini oluşturduğunu dile getirdi.

İlçedeki tüm okullarda gerçekleştirilen kermeslerde 1,2 milyon liralık destek sağlandığını ifade eden Uslu, şunları kaydetti:

"Birlikte yapmış olduğumuz bu kermeste, insanlığın en güzel değerlerinden birisi olan yardımlaşma duygusunu yaşatmak için veli, öğrenci, idareci ve öğretmenlerimizle bir olduk. Toplanan destek AFAD'ın hesabına okullarımız tarafından tek tek yatırılmıştır. Gazze halkının kurtulmasına ve yeniden kurulmasına bir nebze de olsa katkıda bulunmak için kendini seferber eden ve emeği geçen okul yöneticilerine ve öğretmenlerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum."