Beypazarı'nda Gazi Gündüz Alp İş Merkezi'nde bulunan kulenin yıkım kararı alındı - Haberler

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Beypazarı'nda Gazi Gündüz Alp İş Merkezi'nde bulunan kulenin yıkım kararı alındı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda Gazi Gündüz Alp İş Merkezi'nde bulunan kulenin yıkım kararı alındı

Beypazarı'nda Gazi Gündüz Alp İş Merkezi'nde bulunan kule için yıkım kararı alındığı bildirdi.

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı'nda Gazi Gündüz Alp İş Merkezi'nde bulunan kule için yıkım kararı alındığı bildirdi.

Belediye Meclisi toplantısında, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan ilçenin tarihi dokusunun yapısına ve özelliğine aykırı yapılmış, hiçbir amaca hizmet etmeyen, atıl durumdaki kulenin yıkılması talebi görüşüldü.

Belediye Meclisinde yapılan görüşmeler sonrasında Başkanlık talebi olan Gazi Gündüzalp İş Merkezi'ndeki kulenin yıkılması talebi, oy birliğiyle kabul edildi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

UNESCO Dünya Kültür Mirası, Beypazarı, Gazi, Güncel, Haberler

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