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Beypazarı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda fidan dikim etkinliği düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası kapsamında fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Şehit Serkan Çağlayan İlkokulu bahçesine fidanlar dikildi.

Etkinliğe, Kaymakam refiki Yusuf İnce, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hürrem Dursun, Orman İşletme Müdürü Kadir Pakal, Okul Müdürü Ömer Özcan ve öğrenciler katıldı.

Kaymakam refiki İnce, hafta kapsamında şehitlerin isimlerinin verildiği okulların bahçesine öğrencilerle birlikte fidan diktiklerini ifade etti.

Beypazarı Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere de evlerinin bahçelerine dikmeleri için fidan hediye etti.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı, Hisarcık, 21 Mart, Ankara, Güncel, Haberler

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