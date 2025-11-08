Beypazarı'nda Feci Kaza: 2 Yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada, kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
E.U. idaresindeki 06 AT 3086 plakalı Ankara Büyükşehir Belediyesine ait kamyon, Milli Egemenlik Caddesi ile Hıdırlık Yolu kavşağının birleştiği noktada A.A. yönetimindeki 34 ETL 968 plakalı otomobille çarpıştı.
Kontrolden çıkan kamyon daha sonra park halindeki 06 BHG 82 plakalı otomobile çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü A.A. ile aynı araçtaki T.A. yaralandı. Yaralılar, Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel