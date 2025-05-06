Beypazarı'nda Evlilik Öncesi Eğitim Semineri Düzenlendi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Aile Yılı etkinlikleri kapsamında evlenecek gençler için 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi' çerçevesinde seminer düzenlendi. Uzmanlar, ailelere psikolojik sosyal destek de sunuyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "evlilik öncesi eğitim" semineri düzenlendi.
Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü uzmanlarınca kurumlarında, "Aile Yılı" kapsamında "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında gençlere yönelik eğitim gerçekleştirildi.
Uzmanların ilçede, ailelere psikolojik sosyal destekleri de sürüyor.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel