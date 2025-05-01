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Beypazarı'nda Evde Yangın: Soruşturma Başlatıldı

Beypazarı'nda Evde Yangın: Soruşturma Başlatıldı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın, hasara yol açtı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın hasara neden oldu.

Hacıkara Mahallesi Çamlık Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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