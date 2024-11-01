Beypazarı'nda Ev Yangını
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Osman K.'ye ait 3 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi ve evde hasar oluştu.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Ayvaşık Mahallesi'nde Osman K'ye ait 3 katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.