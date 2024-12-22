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Beypazarı'nda Engelliler Galoş İmalatı Yapıyor

Beypazarı'nda Engelliler Galoş İmalatı Yapıyor
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Beypazarı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde engelliler, Halk Eğitim Merkezinde galoş imalatı yaparak hem üretim öğreniyor hem de kazanç elde ediyor.

Beypazarı Engelsiz Yaşam Merkezi engellileri, Halk Eğitim Merkezinde galoş imalatı yapıyor.

Engelsiz Yaşam Atölyesinde, hijyen gerektiren yerlerin ihtiyacını karşılamak üzere galoş üretimini öğrenen engelliler, üretimin pek çok aşamasında görev alıyor.

Galoşun kesiminden, dikimine, kalıp sürecinden, rastık geçirilmesine ve ağzının kaynatılmasına kadar her noktası için emek veren engelliler ürettiklerinden kazanç da elde ediyor.

Üretilen galoşlar paketlenerek ilgili kurumlara gönderiliyor.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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