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Beypazarı'nda Emniyet Müdürlüğü tarafından trafik eğitimi veriliyor

15 Aralık 2023 10:30 Güncelleme: 10:32 Abone Ol

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Emniyet Müdürlüğü tarafından okullarda başlatılan trafik eğitimi devam ediyor. İlkokul, ortaokul ve liselerde öğrencilere trafik kuralları, emniyet kemerinin önemi ve sürücü belgeleri konularında bilgi veriliyor.