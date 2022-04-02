Beypazarı'nda emniyet ekipleri denetim gerçekleştirdi - Haberler

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Beypazarı'nda emniyet ekipleri denetim gerçekleştirdi

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda emniyet ekipleri denetim gerçekleştirdi

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerde bulundu.

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde denetimlerde bulundu.

Tütün mamulleri kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yasadışı ürünlere ulaşılabilirliğin azaltılması amacıyla kent genelinde tütün ve tütün mamulleri satan iş yeri denetlendi.

Beytepe, Kurtuluş, Hacıkara, Ayvaşık ve Rüstempaşa mahallelerinde 14 iş yerinde yapılan kontrollerde, ilgili kanun kapsamında toplam 3 bin 796 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 116 kutu, 1460 adet doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı), 11 kilo 639 gram bandrolsüz tütün ele geçirildi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı, Tütün, Güncel, Haberler

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