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Beypazarı'nda Emekli Eğitmenlere Veda Töreni Düzenlendi

Beypazarı'nda Emekli Eğitmenlere Veda Töreni Düzenlendi
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Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, emekli olan 5 personeli düzenlenen törenle uğurladı. Törende teşekkür plaketi ve hizmet belgeleri verildi.

Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden emekli olan 5 personele düzenlenen törenle teşekkür plaketi ve hizmet belgesi verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde, kurumun çeşitli kademelerinde görev yapmış ve arlarında şefin de bulunduğu 5 personel için veda programı düzenlendi.

Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, şube müdürleri Murat Kılıç ve Abdullah Gürcan ile müdürlük personeli katıldı.

Uslu, emekliliğe ayrılan personele hizmetleri için teşekkür etti, sonraki yaşamlarında sağlık ve mutluluk diledi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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