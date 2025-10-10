Beypazarı'nda Elektrikli Motosiklet Kazası: Bir Ölü
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde elektrikli motosikletin tıra çarpması sonucu sürücü Abdulbaki Yardım hayatını kaybetti. Olay sonrası müdahaleler yetersiz kaldı.
Abdulbaki Yardım (60) idaresindeki 06 FFG 870 plakalı elektrikli motosiklet, D140-03 kara yolu İnözü Kavşağı yakınlarında, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 EJU 38 plakalı tıra arkadan çarptı.
Kazada, Yardım ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü, kaldırıldığı Beypazarı Devlet Hastanesinin ardından sevk edildiği Sincan Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
