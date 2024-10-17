Beypazarı'nda Elektrik Kontağından Yangın: 3 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında 3 ev kullanılamaz hale geldi.

Saray Mahallesi'nde Gazi K.'ye ait müstakil evde sabah saatlerinde elektrik kontağından yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Kadir U. ve Sabri H.'nin evine sıçradı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürülürken, Kadir U. ve Gazi K.'nin evi tamamen yandı. Sabri H.'nin evinin ise çatı kısmında zarar oluştu. 3 evin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.