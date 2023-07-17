Beypazarı'nda Elektrik Kontağından Çıkan Yangında Bir Daire Kullanılamaz Hale Geldi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde elektrik kontağından çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Olay, Beypazarı ilçesi Ayvaşık Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çamaşır makinesinin kısa devre yapması sonucu elektrik kontağından çıkan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Yabancı uyruklu şahısların oturduğu evde çıkan yangında yaralanan olmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

Yangına tanık olan Melike Soycan, "Yatak odasından başladı. Ondan sonra mutfak tarafına geçti. Çocuk odasına geçti, orası da yandı. Makina falan patlamış diye bir söylenti geldi. Sonrasını bilemiyorum" diye konuştu.

Yangında kül olan dairede 10 kişinin yaşadığı öğrenildi. - ANKARA