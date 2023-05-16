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Beypazarı'nda elektrik kesintisine gidilecek

Beypazarı'nda elektrik kesintisine gidilecek

Güncel Haberler

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ilçenin Dibekören, Doğanyurt, Başören, Sarıağıl, Köst, Kozağaç, Kaplan, Çakıloba ve Bağözü mahallelerine arıza onarım bakım, yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışmaları kapsamında enerji verilemeyecek.

Belirtilen mahallelerdeki kesinti, yarın 09.30-17.30 saatleri arasında uygulanacak.

Ayrıca, aynı gün 10.00-14.00 saatleri arasında Dibecik, Adaören, İncepelit, Yoğunpelit, Acısı, Dikmen, Akçakavak, Akkaya ve Ayvaşık mahallerinde de enerji kesintisine gidilecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

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Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Başkent Elektrik Dağıtım Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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