Beypazarı'nda Elektrik Kesintisi Uygulanacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 15-16 Ağustos'ta bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin açıklamasına göre, ilçenin bazı bölgelerinde şebeke tesis bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.