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Beypazarı'nda Elektrik Kesintisi Uygulanacak

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 15-16 Ağustos'ta bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin açıklamasına göre, ilçenin bazı bölgelerinde şebeke tesis bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 15-16 Ağustos'ta bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin açıklamasında, ilçenin bazı bölgelerinde şebeke tesis bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Açıklamada, "15 Ağustos 11.00-17.00 saatleri arasında ilçenin Kırbaşı bölgesinde bulunan Kapullu Mahallesi'nde, 16 Ağustos'ta ise 10.30-14.30 saatleri arasında Ayvaşık Mahallesi Boztepe Küme Evler, Boztepe Kuyular bölgesi, Bağırsak Dere bölgesi, Akyazı bölgesi ve Ayvaşık Küme Evler'e elektrik kesintisi uygulanacak." ifadesine yer verildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Başkent Elektrik Dağıtım Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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