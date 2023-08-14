Beypazarı'nda Elektrik Kesintisi Uygulanacak
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 15-16 Ağustos'ta bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin açıklamasına göre, ilçenin bazı bölgelerinde şebeke tesis bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 15-16 Ağustos'ta bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacak.
Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'nin açıklamasında, ilçenin bazı bölgelerinde şebeke tesis bakım ve onarım çalışması nedeniyle elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Açıklamada, "15 Ağustos 11.00-17.00 saatleri arasında ilçenin Kırbaşı bölgesinde bulunan Kapullu Mahallesi'nde, 16 Ağustos'ta ise 10.30-14.30 saatleri arasında Ayvaşık Mahallesi Boztepe Küme Evler, Boztepe Kuyular bölgesi, Bağırsak Dere bölgesi, Akyazı bölgesi ve Ayvaşık Küme Evler'e elektrik kesintisi uygulanacak." ifadesine yer verildi.