Beypazarı'nda elektrik kesintisi Beypazarı ilçesinde yarın bazı mahallerde elektrik kesintisi uygulanacak. Beypazarı ilçesinde yarın bazı mahallerde elektrik kesintisi uygulanacak. Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla yarın 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Açıklamada, kesintinin Akçakavak, Dikmen ve Dikmen mücavir alanlarında yaşanacağı kaydedildi. AA / Yaşar Tonbak - Güncel Beypazarı Güncel Haberler

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