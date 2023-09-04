Beypazarı'nda elektrik kesintisi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ Beypazarı İşletme Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bakım çalışması sebebiyle yarın 09.00-14.30 saatleri arasında Hacıkara Mahallesi Anafartlar Caddesi, Şehit Ümit Bölükoğlu Caddesi ve Alparslan Türkeş Bulvarı'na elektrik verilemeyecek.

Hacıkara Mahallesi'nin Mehmet Cengiz Özalp ve Şehit Halik Koçak sokakları, Ayvaşık Mahallesi Akyazı bölgesi, Kurtuluş Mahallesi Hemşire Handan Sokak'ta ise kesinti 6 Eylül Çarşamba günü 09.30-14.30 saatleri arasında uygulanacak.