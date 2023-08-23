Beypazarı'nda elektrik kesintisi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bazı bölgelerde elektrik kesintisi uygulanacak.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, ilçenin Hacıkara Mahallesi, Kırbaşı yolu üzeri ile Şehit Astsubay Hakan Toydemir, Prof. Dr. Gazi Yaşargil ve 100. Yıl sokaklara, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları nedeniyle enerji verilemeyecek.

Bu bölgelerdeki kesinti, yarın 09.00-14.00 saatleri arasında uygulanacak.

Ayrıca, 09.30-17.00 saatleri arasında Dereli Mahallesi'nde de kesinti uygulanacak.