Beypazarı'nda Elektrik Kesintisi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin bazı bölgelerine 3 Ağustos'ta elektrik verilemeyecek. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesintiler gerçekleştirilecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinin bazı bölgelerine 3 Ağustos'ta elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesintiler gerçekleştirilecek. 3 Ağustos 2023 Perşembe günü 09.00 ile 11.30 saatleri arasında Rüstempaşa Mahallesi'nin Dağsalı, İnöze Kalınyol, İnceyol Nerdumendede Arkbaşı, Kumsüren Sağ Küme, Eski Çeşme sokaklarıyla İstiklal Mahallesi'nin Çınar ve Kısıkkaya sokaklarında kesinti olacak. 12.30 ile 13.30 saatleri arasında da Gürağaaç Seren ve Yeşilağaç mahallelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.