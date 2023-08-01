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Beypazarı'nda Elektrik Kesintisi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2 Ağustos tarihinde bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesintiler gerçekleştirilecek. 09.30 ile 11.00 saatleri arasında Mahmutlar köyüne, 11.30 ile13.00 saatleri arasında Acısu ve Kırşeyhler köylerine ve 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ilçe merkezindeki bazı mahalle ve sokaklarda elektirik kesintisi olacak.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2 Ağustos tarihinde bazı bölgelere elektrik verilemeyecek.

Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesintiler gerçekleştirilecek. 09.30 ile 11.00 saatleri arasında Mahmutlar köyüne, 11.30 ile13.00 saatleri arasında Acısu ve Kırşeyhler köylerine ve 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ilçe merkezindeki bazı mahalle ve sokaklarda elektirik kesintisi olacak.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Başkent Elektrik Dağıtım Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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