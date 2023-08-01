Beypazarı'nda Elektrik Kesintisi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 2 Ağustos tarihinde bazı bölgelere elektrik verilemeyecek. Başkent Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, şebeke bakımı ve yatırım çalışmaları nedeniyle kesintiler gerçekleştirilecek. 09.30 ile 11.00 saatleri arasında Mahmutlar köyüne, 11.30 ile13.00 saatleri arasında Acısu ve Kırşeyhler köylerine ve 15.00 ile 17.00 saatleri arasında ilçe merkezindeki bazı mahalle ve sokaklarda elektirik kesintisi olacak.