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Beypazarı'nda Elektrik Kesintisi

Beypazarı'nda Elektrik Kesintisi

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Başkentin Beypazarı ilçesinde 5 Temmuz günü elektrik kesintisine gidileceği bildirildi. Arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla bazı köylerde elektrik kesintisi yapılacak.

Başkentin Beypazarı ilçesinde 5 Temmuz günü elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla 5 Temmuz günü bazı köylerde elektrik kesintisi yapılacak. 09.00 -11.00 saatleri arasında Batça, 12.00-14.30 saatleri arasında Mikail ve 15.00-17.00 saatleri arasında Kutkovan mahallerine enerji verilemeyecek.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Operasyon Beypazarı Güncel Haberler

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