Beypazarı'nda elektrik direğine çarpan otomobildeki baba oğul yaralandı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaralanan biri ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ayvaşık Mahallesi'nden şehir merkezi yönüne giden Sabri A. idaresindeki 06 GD 327 plakalı otomobil, rampa aşağı indiği sırada kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü ve yanındaki oğlu yaralandı. Yaralı sürücü araç içerisinde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan sürücü ile oğlu, ambulansla Beypazarı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ağır yaralı sürücü, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.