Beypazarı'nda Elektrik Çarpması: Çiftçinin Sağlık Durumu İyi

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, kesintiyi kontrol etmek için trafoya çıkan çiftçi Duran Koç'a (60) elektrik çarptı. Tedaviye alınan Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay, Beypazarı ilçesi Tacettin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafoda yaşanan problem sonrası çiftçi Duran Koç, elektrik direğine çıktı. Burada kablolara temas eden Koç'a elektrik çarptı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Duran Koç, Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Koç'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA