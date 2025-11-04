Beypazarı'nda Eğitim-Sen'den Ziyaretler ve Altyapı Çalışmaları

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Eğitim-Sen 4 No'lu Şube Başkanı Gülhan Şimşek ve Beypazarı temsilcisi Yusuf Öken, çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Şimşek ve Öken ile yönetim kurulu üyeleri, Beypazarı Kaymakamı Ünal Coşkun'u makamında ziyaret ettiler.

Daha sonra Şimşek, Öken ve beraberindekiler, Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ı ve CHP İlçe Başkanı Hasan Kostak'ı ziyaret ederek fikir alışverişinde bulundu.

Beypazarı'nda altyapı çalışmaları sürüyor

Beypazarı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yeni açılan yollarda ve bozulan yollarda altyapı yenileme çalışmalarının sürdürüyor.

Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, ilçesinde Başkent'e yakışır mahalleler ve sokaklar yapmanın çabasında olduklarını söyledi.

Başağaç Mahallesi'nde çalışmaları çok yönlü olarak sürdürdüklerine değinen Kasap, "Şimdiye kadar 10 binlerce metrekare parkı ve bordür taşı döşedik. Bir o kadar da sıcak asfalt attık. Altyapı çalışmalarını sağlamlaştırmanın çabasındayız." dedi.