Beypazarı'nda Ebeveynler İçin Bilgilendirme Semineri Düzenlendi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, 'Çocuklarımız için Ebeveynlerimiz Bilgileniyor' konulu seminerde, katılımcılara suç önleme yöntemleri hakkında bilgi verildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Çocuklarımız için Ebeveynlerimiz Bilgileniyor" konulu seminer organize edildi.
Beypazarı Aile Yaşam Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen seminerde, Ankara Emniyet Müdürlüğü Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği ekiplerince katılımcılara, suç önleme ve diğer bazı konularda bilgi aktarıldı.
Merkez Müdürü Nejat Uzunoğlu, yarıyıl tatilinde öğrencilere, şimdi ise ebeveynlere yönelik çeşitli eğitimler düzenlediklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel