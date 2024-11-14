Beypazarı'nda Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuklar İçin Gezi Düzenlendi

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından "Okul Destek Projesi" kapsamında, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için gezi düzenlendi.

Kurumun belirlediği 27 çocuk, başta Anıtkabir olmak üzere, Dijital Hayvanat Bahçesi, Millet Kütüphanesi, Tabiat Tarihi Müzesi ve Enerji Parkı ziyaret etti.

Geziye katılan çocuklara yaş gruplarına göre de hikaye ve romanlar hediye edildi.