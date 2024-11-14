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Beypazarı'nda Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuklar İçin Gezi Düzenlendi

Beypazarı'nda Ebeveyn Kaybı Yaşayan Çocuklar İçin Gezi Düzenlendi
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Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi, 'Okul Destek Projesi' kapsamında, ebeveyn kaybı yaşamış 27 çocuk için Anıtkabir başta olmak üzere çeşitli yerleri içeren bir gezi düzenledi ve kitaplar hediye etti.

Beypazarı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından "Okul Destek Projesi" kapsamında, ebeveyn kaybı yaşamış çocuklar için gezi düzenlendi.

Kurumun belirlediği 27 çocuk, başta Anıtkabir olmak üzere, Dijital Hayvanat Bahçesi, Millet Kütüphanesi, Tabiat Tarihi Müzesi ve Enerji Parkı ziyaret etti.

Geziye katılan çocuklara yaş gruplarına göre de hikaye ve romanlar hediye edildi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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