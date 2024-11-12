Beypazarı'nda Duraklar Yenilendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde deforme olan duraklar yenilendi.

Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince atölyelerde hazırlanan durakların, yerlerine monte edildiğini belirtti.

Bazı durakların eskidiğine işaret eden Kasap, "Belediye olarak vatandaşlarımızın kullandığı alanların bakım ve onarımını yaparken, daha konforlu bir alan sunmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kasap, sosyal belediyecilik hedefi doğrutusunda vatandaş odaklı çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.