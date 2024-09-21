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Beypazarı'nda Düğünlerde Havaya Ateş Edilmesi Yasaklandı

Beypazarı'nda Düğünlerde Havaya Ateş Edilmesi Yasaklandı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Mahallesi muhtarı, düğünlerde havaya ateş etmeyi yasakladı. Düğünlerde silah sesi yerine müzik ve eğlencenin ön planda tutulması gerektiğine vurgu yapan muhtar, bu kararlarını pankartla duyurdu.

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Adaören Mahallesinde, düğünlerde havaya ateş edilmesi muhtarlık tarafından yasaklandı.

Adaören Mahallesi muhtarı Yusuf Ok tarafından mahalle meydanına asılan "Lütfen, mutlu gününüze kurşun sıkmayın. Düğün ve eğlencelerde silah sesi değil, kaşık sesi ve zil sesi eğlendirir." yazılı pankartıyla havaya ateş açılmasına dikkati çekti.

Muhtar Ok, yaptığı açıklamada, cenaze günü cenaze sahibinin yemek vermesini hoş karşılamadıklarını ve yemek işini kaldırdıklarını söyledi.

Bununla da kalmayıp, düğünlerde silah atılmasını da yasakladıklarını anlatan Ok, "Cenaze yemeklerinin kaldırılışını, düğünlerde silah atılışını bir pankartla köylüye, köy meydanına astığımız pankart yazısıyla duyurduk. Geçen hafta köyümüzde düğün vardı. O arada silah sesleri geldi ve hemen düğün evinin önüne geldim ve düğünü durdurdum. Burada silah atamazsınız, meskun mahal için silah atmak kanun gereği yasak dedik. Silah atışına müsaade etmedik ve etmeyeceğiz ." ifadelerini kullandı.

Beypazarı Kaymakamı Vedat Yılmaz da mahalleyi ziyaret ederek bu çalışmasından dolayı muhtar Yusuf Ok'u tebrik etti

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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