Beypazarı'nda Doğa Yürüyüşleri Devam Ediyor
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen doğa yürüyüşleri, katılımcılara ilçenin doğal güzelliklerini keşfetme imkanı sunuyor. Bu haftaki yürüyüş, 6 km uzunluğunda ve az zorlukta bir parkurda gerçekleştirildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde belediye tarafından düzenlenen doğa yürüyüşleri devam ediyor.
Doğaseverler, yürüyüşleri esnasında Beypazarı'nın etrafındaki güzellikleri de keşfederek yerinde görüyorlar.
Bu haftaki yürüyüş, Belediye Otoparkında başladı, Mençeler Mahallesi gerçekleşti.
Yürüyüş koordinatörü Reşat Erten, bu haftaki yürüyüş parkurunun 6 km olduğunu ve az zorlukta bir parkur olduğunu söyledi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel