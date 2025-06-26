Beypazarı'nda Din Görevlilerine Orman Yangınları Bilgilendirmesi

Beypazarı'nda Din Görevlilerine Orman Yangınları Bilgilendirmesi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen toplantıda, 85 imam orman yangınları hakkında bilgilendirildi. Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, yangın sezonuna yönelik tedbirleri anlattı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde din görevlilerine orman yangınlarına ilişkin bilgilendirme yapıldı.

Orman İşletme Müdürlüğünce, Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu'nun konferans salonunda düzenlenen toplantıya 85 imam katıldı.

Toplantıda konuşan Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, yangın sezonunun başlamasıyla ekiplerin bilgilendirme çalışmaları yaptığını söyledi.

Orman İşletme Şefi Emrah Ayar da orman yangınlarının önlenmesi için alınması gereken tedbirleri anlattı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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