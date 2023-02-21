Beypazarı'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet G. idaresindeki 06 GA 5747 plakalı otomobil, Dibecik Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada, sürücü ile yanındaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA / Güncel