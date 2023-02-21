Beypazarı'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Mehmet G. idaresindeki 06 GA 5747 plakalı otomobil, Dibecik Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Beypazarı Ankara Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beypazarı'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.