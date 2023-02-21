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Beypazarı'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

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Beypazarı'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Mehmet G. idaresindeki 06 GA 5747 plakalı otomobil, Dibecik Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada, sürücü ile yanındaki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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