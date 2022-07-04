Beypazarı'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
Beypazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Beypazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ramazan Akman'ın kullandığı 06 N 7394 plakalı otomobil TOKİ kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Akman ve otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel