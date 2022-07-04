Beypazarı'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
Beypazarı'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Beypazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Beypazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ramazan Akman'ın kullandığı 06 N 7394 plakalı otomobil TOKİ kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücü Akman ve otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Ramazan Akman Beypazarı Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title