Beypazarı'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı Beypazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Beypazarı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Ramazan Akman'ın kullandığı 06 N 7394 plakalı otomobil TOKİ kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada sürücü Akman ve otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. AA / Yaşar Tonbak - Güncel Ramazan Akman Beypazarı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Beypazarı'nda devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.