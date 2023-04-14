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Beypazarı'nda depremzedelere iftar verildi

Beypazarı'nda depremzedelere iftar verildi

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Beypazarı'nda, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen depremzedelere iftar verildi.

Beypazarı'nda, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçeye gelen depremzedelere iftar verildi.

Taşmektep'te verilen iftara AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz, Kadın Kolları Başkanı Sabriye Yılmaz, Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Pekalp ile depremzede aileler katıldı.

Programda depremzede ailelere geçmiş olsun dilekleri de iletildi.

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Kaynak: AA / Güncel

Kahramanmaraş Beypazarı AK Parti Hisarcık Güncel Haberler

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