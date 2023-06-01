Beypazarı'nda Depremzedeler Yararına Kermes Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulunda depremzedeler yararına kermes düzenlendi.

"Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi" kapsamında düzenlenen kermeste öğrenciler, kurulan stantlarda yiyecekler sattı.

Kermesten elde edilen gelirin, depremzedeler yararına kullanılacağı bildirildi.

Kermesi, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu da ziyaret etti.

Kaplan ve Uslu, öğrencileri duyarlılıkları nedeniyle tebrik etti.