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Beypazarı'nda Dar Gelirli Ailelere Kömür Dağıtımına Başlandı

Beypazarı'nda Dar Gelirli Ailelere Kömür Dağıtımına Başlandı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından dar gelirli aileler için kömür dağıtımına başlandı. Toplamda 1000 ton kömür yardımının yapılacağı belirtilirken, her hane 1 ton kömür alacak.

Ankara'nın Beypazarı Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, dar gelirli ailelere kömür dağıtımına başlandı.

Vakıf tarafından başlatılan kömür dağıtımı, ilçenin kırsal mahallelerinin ardından ilçe merkezinde de sürdürülecek.

Vakıf Müdürü Alaettin Biçen, bu yıl 1000 ton kömür yardımının yapılacağını, hane başına 1 ton kömür verileceğini belirtti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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