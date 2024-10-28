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Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu

Beypazarı'nda Cumhuriyet Bayramı Coşkusu
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Beypazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen yürüyüş ve ardından düzenlenen 'Beypazarı'nda Cumhuriyet Coşkusu' fotoğraf sergisi, katılımcılara tarihi anlar yaşattı.

Beypazarı ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Yürüyüşü yapıldı.

Beypazarı Ortaokulu önünden başlayan yürüyüşe Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye Başkanı Özer Kasap, Jandarma Komutanı Üsteğmen Oğuzhan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, gaziler, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Katılımcılar, Milli Egemenlik Caddesi ve Demirciler Sokak'ı takip ederek Hanlarönü Meydanı'na kadar yürüdü.

Yürüyüşün ardından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu.

" Beypazarı'nda Cumhuriyet Coşkusu" fotoğraf sergisi

Tarihi Suluhan Kervansarayında, " Beypazarı'nda Cumhuriyet Coşkusu" konulu fotoğraf sergisi açıldı.

Sergide, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Beypazarı ilçesinde Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının siyah beyaz fotoğrafları yer aldı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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