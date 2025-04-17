Beypazarı'nda Coğrafi İşaretler Mentörlük Programı Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, geleneksel değerleri ve kültürel mirası korumak amacıyla başlatılan Coğrafi İşaretler Mentörlük Programı düzenlendi.

Valilik ve Ankara Kalkınma Ajansı işbirliğinde Kaymakamlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen programda yerel üreticiler ve girişimciler, alanında uzman mentörlerden coğrafi işaret tescili ve markalaşma süreçleri hakkında destek alacak.

Toplantıda konuşan Kaymakam Vedat Yılmaz, ilçede 5, kentte ise toplamda 41 coğrafi patenli ürünü bulunduğunu belirterek, ilçede yapılacak çalışmalarla coğrafi ürün sayısının artabileceğini belirtti.

Ankara Kalkınma Ajansı Birim Başkanı Zekai Efeoğlu da konuyla ilgili üçüncü toplantıyı gerçekleştirdiklerini, toplantılarda coğrafi işaret hakkında bilgilendirme yapıldığını anlattı.

Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr. Nevzat Artık ise sunum yaptı.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kemal Küçükersan da coğrafi işaretler yönetim danışmanlığı programı kapsamında bilgilendirme yaptı.

Beypazarı Maden Suyu'na ödül

Beypazarı Doğal Maden Suyu, İş Dünyası Başarı Ödülleri'nde "Yılın Yerli ve Milli Markası" ödülüne layık görüldü.

Beypazarı Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, yaptığı açıklamada, aldıkları her ödülün kendilerine ciddi anlamda sorumluklar yüklediğini, bu çerçevede üretimde bulunmaya çalıştıklarını belirtti.

Ercan, "Yüzde 100 yerli sermayeyle üretim yapan Türk markası olarak, ülkemizin değerlerine katkı sunmaya devam edeceğiz. Yerli üretim gücümüzü dünyaya taşımaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.