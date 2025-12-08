Beypazarı ilçesinde çocuk ve gençlere yönelik yüzme kursu devam ediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çocuk ve gençler için düzenlenen yüzme kursu sürüyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yarı olimpik yüzme havuzunda organize edilen kursta, çocuk ve gençler yüzmeyle tanışıyor.

Eğitmenler eşliğinde havuzda vakit geçiren katılımcılar, hem yüzmeyi öğreniyor hem de spor yapıyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal, Beypazarı'nda sporu yaygınlaştırma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Çocuklara yüzme öğretiyor, öz güven kazandırıyoruz. Çocukların ve gençlerin bu imkandan faydalanması için sürekli duyurular yapıyoruz." ifadesini kullandı.