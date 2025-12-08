Haberler

Beypazarı ilçesinde çocuk ve gençlere yönelik yüzme kursu devam ediyor

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen yüzme kursları, çocuk ve gençlere yüzme öğretmenin yanı sıra spor yapma imkanı sunuyor. İlçe Gençlik ve Spor Müdürü, bu kursların sporu yaygınlaştırma hedefi doğrultusunda önemli olduğunu vurguladı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çocuk ve gençler için düzenlenen yüzme kursu sürüyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce yarı olimpik yüzme havuzunda organize edilen kursta, çocuk ve gençler yüzmeyle tanışıyor.

Eğitmenler eşliğinde havuzda vakit geçiren katılımcılar, hem yüzmeyi öğreniyor hem de spor yapıyor.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal, Beypazarı'nda sporu yaygınlaştırma hedefiyle çalıştıklarını belirterek, "Çocuklara yüzme öğretiyor, öz güven kazandırıyoruz. Çocukların ve gençlerin bu imkandan faydalanması için sürekli duyurular yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
