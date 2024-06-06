Beypazarı'nda çıkan yangında 2,5 dönüm ekili alan zarar gördü
Beypazarı ilçesinde Akçakavak Mahallesi Gömleksiz Köprü mevkisinde bir buğday tarlasında çıkan yangında 2,5 dönüm ekili alan zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Beypazarı ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 2,5 dönüm ekili alan zarar gördü.
Akçakavak Mahallesi Gömleksiz Köprü mevkisinde gece saatlerinde bir buğday tarlasında yangın çıktı.
Yangını gören bekçilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 2,5 dönüm ekili alan zarar gördü.
Akçakavak Mahalle Muhtarı Mehmet Nacak, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına müdahale edilerek, geniş bir alanın yanmasının önüne geçildiğini söyledi.