Beypazarı'nda çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan ormanın yangını kontrol altına alındı.

Üreğil Mahallesi Avdan mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına orman işletme şefliği ekipleri ve vatandaşlar müdahale etti.

Kontrol altına alınan yangınla ilgili soğutma çalışmaları sürerken yaklaşık 3,5 dönüm alanın hasar gördüğü belirtildi.