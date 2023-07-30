Beypazarı'nda çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Üreğil Mahallesi Karaahmetli mevkisindeki bir tarlada anız yangını çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Vatandaşların da desteğiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Mahalle Muhtarı Mustafa Ayanoğlu, yangının sigara izmaritinden çıktığını tahmin ettiklerini dile getirdi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel