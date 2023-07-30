Üye Girişi
Haberler

Beypazarı'nda çıkan anız yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Güncel Haberler

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Yangının sigara izmaritinden çıktığı tahmin ediliyor.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde çıkan anız yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Üreğil Mahallesi Karaahmetli mevkisindeki bir tarlada anız yangını çıkması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da desteğiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Mahalle Muhtarı Mustafa Ayanoğlu, yangının sigara izmaritinden çıktığını tahmin ettiklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı İtfaiye Ankara Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title