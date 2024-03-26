Beypazarı'nda Çiftçilere Tohumluk Nohut Dağıtımı Yapılacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, atıl tarım arazilerinin tarıma kazandırılması amacıyla çiftçilere tohumluk nohut dağıtımı yapılacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, AA muhabirine ilçede 51 bin 400 dekar alanda nohut yetiştirildiğini söyledi.

Atıl tarım arazilerinin tarıma kazandırılması için çalışmalar yaptıklarını anlatan Büyükhan, bu kapsamda çiftçilere yüzde 50 hibeli tohumluk nohut dağıtacaklarını kaydetti.

Büyükhan, bu projeden faydalanmak için başvuran çiftçilerden 333 kişiye 150'şer kilogram tohumluk nohut vereceklerini ifade etti.