Beypazarı'nda çiftçilere gübre ve mazot desteği ödemeleri başladı Güncel Haberler Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, çiftçilere 2022 yılı gübre ve mazot desteği ödemelerinin başladığını bildirdi. Beypazarı Ziraat Odası Başkanı Mustafa Ateş, çiftçilere 2022 yılı gübre ve mazot desteği ödemelerinin başladığını bildirdi. Ateş, yaptığı açıklamada, 2022 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıt yaptıran çiftçilerin mazot ve gübre desteği ödemelerinin 24 Şubat saat 18.00 itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını belirtti. Destek ödemelerinin tek seferde çiftçilerin Ziraat Bankası kartlarına tanımlanacağını aktaran Ateş, bu kartla bankaya üye iş yerlerinden sadece mazot ve gübre alınabileceğini, bu konuda bilgi almak isteyenlerin odalarına başvurabileceğini kaydetti. Kaynak: AA / Güncel Mustafa Ateş Beypazarı Güncel Haberler

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