Beypazarı'nda Çantırlı Mahallesinde köy konağı yapıldı

Beypazarı Belediyesince, Çantırlı Mahallesine köy konağı yapıldı.

Çantırlı Mahallesi muhtarı Fikret Yılmaz, Beypazarı Belediyesi tarafından mahallelerinde köy konağının yapıldığını söyledi.

Köy konağını yapılmasında desteklerini esirgemeyen Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'a teşekkür eden Yılmaz, "Allah razı olsun. Akşam köy konağında, gençlerle sohbetimiz oluyor. Gençler de yapılan köy konağından oldukça memnunlar. İnternet de var." dedi.