Beypazarı'nda Büyük Zafer'in 103. yıl dönümü kutlandı

Beypazarı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 103. yıl dönümü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajının okunduğu etkinlikte, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Seğmen ekibinin de gösteri sunduğu etkinliğin ardından Kaymakam Ünal Coşkun, Belediye Başkanı Özer Kasap ve diğer protokol üyeleri tebrikleri kabul etti.

Öte yandan etkinlikler kapsamında İyciler Camisi'nde sabah namazının ardından şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.